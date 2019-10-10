بالصور.. تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش مهرجان الأسكندرية

شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل فندق ايسترن المنتزه احتفالا بضيوف ونجوم الدورة ال ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي. وتخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري ايمن زيدان وصفاء سلطان ونقيب السينمائيين اللبنانيين والفنان العراقي جمال Advertisements أمين ورفيق علي احمد أقام الحفل للاحتفاء بضيوف ونجوم المهرجان كلا من شريف حليو وياسر رجب وإيهاب الجندى مجلس إدارة "مجموعة مرسيليا بيتش" وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانين محمود قابيل، الهام شاهين لبلبة. أمين ورفيق علي احمد أقام الحفل للاحتفاء بضيوف ونجوم المهرجان كلا من شريف حليو وياسر رجب وإيهاب الجندى مجلس إدارة "مجموعة مرسيليا بيتش" وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانين محمود قابيل، الهام شاهين لبلبة. كما تواجد في الحفل الأمير اباظه رئيس مهرجان الاسكندريه المنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر وعمرو عابدين ونشوي مصطفى واحمد وفيق ومحمد فاضل وفردوس عبد الحميد وعادل أديب ومنال سلامه والدكتور خالد عبد الجليل وهانى لاشين وحرمه وانعام محمد علي وسلوى محمد علي وعلى عبد الخالق والوفد السوري والوفد الجزائري و الوفد السوري.

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