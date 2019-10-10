صور.. نزهة بحرية لنجوم مهرجان الإسكندرية

نشرت النجمة إلهام شاهين، بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة إلهام شاهين من خلالها بنزهة بحرية تجمعها بنجوم الفن، وجاءت تلك النزهة، أثناء حضورهم مهرجانالإسكندرية، ومن بين هؤلاء النجوم: "محمود قابيل، وفاء عامر، محمود حميدة، نبيلة عبيد، إيناس الدغيدي".
ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة إلهام شاهين في بطولةفيلم "أهل العيب"، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين، وبطولة الفنانة منة شلبي، وجاري التعاقد مع بقية الفنانين.
ويبدأ فريق العمل تصويره خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري، وندور أحداثه حول أربع 4 شخصيات رئيسية يمرون بظروف صعبة وتتوالى الأحداث.
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