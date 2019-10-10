دياب مهنئاً أمير كرارة: "أحلى باشا مصر فى الكوكب"

هنأ الفنان دياب النجم أمير كرارة، بعيد ميلاده الـ 42، على طريقته الخاصة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر دياب صورة تجمعه بأمير، وعلق عليها قائلًا: "أحلى باشا مصر فى الكوكب كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا أطيب قلب فى الدنيا ياوش الخير والسعد ربنا يكتبلك الخير والنجاح دايماً يا صاحبى يارب العمر كله فى صحة وسعادة بحبك أوى".
يذكر أن الفنان دياب والفنان أمير كرارة شاركا في بطولة الجزء الأول من مسلسل "كلبش"، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراجبيتر ميمي، وبطولة كل من محمد لطفي، هالة فاخر، ريم مصطفى، محمود البزاوي، إنتصار، دينا فؤاد، محسن منصور، طارق النهري، أحمد صيام، محمد مرزبان، إسلام حافظ، محمود حجازي، محمد عز، سارة الشامي، وائل عبد العزيز، عمر الشناوي، كريم سرور، مهند حسني، أسماء جلال، هاجر الشرنوبي.
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