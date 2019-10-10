في عيد ميلاده.. أحمد داود: "كل سنة وانت طيب ياعمرو وشكرًا دينا"

هنأ الفنان أحمد داود النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، حيث نشر صورة تجمعه به وبالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعرب داود عن سعادته بحضور حفل عيد ميلاد عمرو دياب، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا عمرو وشكرًا دينا الشربيني لهذا الحفل الرائع.. منحبكم أوي".

يذكر أن الفنان أحمد داود شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "ولاد

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رزق 2"، وهو بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.