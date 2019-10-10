هنأ الفنان أحمد داود النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، حيث نشر صورة تجمعه به وبالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعرب داود عن سعادته بحضور حفل عيد ميلاد عمرو دياب، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا عمرو وشكرًا دينا الشربيني لهذا الحفل الرائع.. منحبكم أوي".
يذكر أن الفنان أحمد داود شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "ولاد
وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. أحمد داود: "كل سنة وانت طيب ياعمرو وشكرًا دينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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