وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة شكر للنجم أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 42.
وهنأت شيماء سيف، أمير كرارة بعيد ميلاده الـ 42، قائلة: "كل سنةوانت زى ما انت عسل وطيب وجدع يا باشا مصر بصوتى وانت عارف ازاى..اهداء من اخواتك شوشو وحمدى والعندليب هيثم شاكر".
يذكر أن شيماء سيف شاركتمؤخرًا في بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، إنتصار، أحمد الشامي، بيومي فؤاد، داليا البحيري.
كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف لأمير كرارة في عيد ميلاده: كل سنة وأنت زي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.