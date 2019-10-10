وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة شكر للنجم أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 42. وهنأت شيماء سيف، أمير كرارة بعيد ميلاده الـ 42، قائلة: "كل سنة وانت زى ما انت عسل وطيب وجدع يا باشا مصر بصوتى وانت عارف ازاى..اهداء من اخواتك شوشو وحمدى والعندليب هيثم شاكر". وانت زى ما انت عسل وطيب وجدع يا باشا مصر بصوتى وانت عارف ازاى..اهداء من اخواتك شوشو وحمدى والعندليب هيثم شاكر". Advertisements يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، إنتصار، أحمد الشامي، بيومي فؤاد، داليا البحيري. مؤخرًا في بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة كل من أحمد فهمي، ناهد السباعي، إنتصار، أحمد الشامي، بيومي فؤاد، داليا البحيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف لأمير كرارة في عيد ميلاده: كل سنة وأنت زي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.