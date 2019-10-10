نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة وفاة الفنان رامز جلال

تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات بحث "جوجل" في الساعات الأخيرة من اليوم الأربعاء، حيث تبادل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبر يفيد بوفاة "جلال" أثر مهاجمة سمكة قرش له في البحر الأحمر، وأنه نقل إلى المستشفى.

في ذات الصدد، نفي أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحاته، الأخبار المتداولة بوفاة الفنان رامز جلال، مؤكدًا أنها شائعات ليس لها أساس من

الصحة.

والجدير بالذكر أنه شارك متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بمقطع ظهر من خلاله داخل إحدى الصالات السينمائية أثناء احتفاله مع جمهوره بنجاح فيلمه الجديد "سبع البرمبة" الذي طرح بدور العرض منذ أيام قليلة.

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واستعان رامز جلال بأحد أشهر الهتافات التي يرددها جمهور النادي الأهلي المصري ليعلق بها

على تفاعل جمهوره الكبير معه، وقال: “جمهور أصيل جمهور عظيم أفديه بعمري وبرضه قليل سبع البرمبة بجميع دور العرض، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وتمنوا له أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الفيلم المميز.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلم "رغدة متوحشة"، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، وشاركه البطولة ريهام حجاج، محمد ثروت، أحمد فتحي، وانتصار، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.