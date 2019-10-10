إنجي المقدم تهنئ أمير كرارة على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة إنجي المقدم، النجم أمير كرارة، بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة و أنت طيب و ناجح يا باشا مصر".
ويحل اليوم عيد ميلاد النجم أمير كرارة الـ 42.
يذكر أن الفنانة إنجي المقدم شاركت سابقًا في مسلسل "ليالي أوجيني"، وهو من تأليف إنجي القاسم، و سماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة،وبطولة كل من ظافر العابدين، أمنية خليل، إنتصار، كارمن بصيبص، أسماء أبو اليزيد، ليلى عز العرب، مراد مكرم، مريم الخشت.
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