وفاة رامز جلال تثير دهشة مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت شائعات عن وفاة الفنان رامز جلال على السوشيال ميديا الساعات الماضية، إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر، أثناء تنفيذه أحد المقالب، ماجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عنه عبر موقع البحث العالمي "جوجل".

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وأبدت أسرة الفنان رامز جلال، استياءها من الأخبار التي تم تداولها عن وفاته، ووصفوا الأمر بالشائعات السخيفة.

وكان آخر أعمال رامز جلال، فيلم "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة

عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.