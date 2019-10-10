صافيناز تنشر صور جديد: “عايم في بحر الغدر”!

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز مجموعة صور جديدة لها أطلت من خلالها من اماكن مختلفة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في احد هذه الصور وهي تلهو في البحر وعلقت قائلة: “”عايم في بحر الغدر.