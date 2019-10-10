كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - نشرت الراقصة صافيناز مجموعة صور جديدة لها أطلت من خلالها من اماكن مختلفة وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت صافيناز في احد هذه الصور وهي تلهو في البحر وعلقت قائلة: “”عايم في بحر الغدر.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز تنشر صور جديد: “عايم في بحر الغدر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.