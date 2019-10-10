- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري أحمد عز، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «الممر»، والذي عرض على الفضائيات المصرية خلال الأيام الماضية.
أحمد عز، قال في تصريحات صحفية، إن نسب المشاهدات الضخمة التي حققها فيلم “الممر”، فاقت كل التوقعات.
وكشف عز أن نجاح الفيلم دفعه مع صناع العمل لتقديم جزء ثان له، مؤكدا أن التحضيرات للفيلم ستبدأ خلال الفترة المقبلة.
وشارك في بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير.
وحقق الفيلم الذي عرض خلال الأيام الماضية عبر شاشات التلفزيون نسبة نجاح كبيرة وحظي بالعديد من إشادات النقاد والجمهور كما وصفه البعض بأنه يرسخ تضحيات الجيش المصري وما يقدمه لحماية الأرض، كما يرسخ فكرة أن إسرائيل هي العدو، خاصة بالنسبة للأجيال التي لم يكن لديها خلفيات عن حرب 1967.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يفجر مفاجأة حول فيلم «الممر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.