شيريهان تتخلى عن حذرها وتظهر بكامل وجهها في صورة جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شيريهان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، ظهرت في الصورة بوجهها كاملا وتخلت عن حذرها الدائم حيث اعتادت دائما على نشر صورة بجانب وجهها فقط، ورغم آثار العمليات الجراحية بالجانب الأيمن بوجهها.

الفنانة المصرية ظهرت بإطلالة أنيقة كعادتها حيث اختارت فستان أسود أنيق ونسقت معه ماكياج هادئ وكانت الصورة على طريقة الأبيض والأسود.

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

اكتشفت شيريهان مرضها بسرطان الغدد اللعابية عام 200، وهو أحد أشرس وأخطر أنواع السرطانات والذي لا يصيب عادة إلا واحد من بين كل 10 ملايين إنسان.

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وخضعت شيريهان في فرنسا لإجراء جراحة في الجانب الأيسر من وجهها بعد استئصال الورم، ودخلت غرفة العمليات لمدة 18 ساعة متواصلة وتم استبدال عضلة من الخد الأيمن والغدة اللعابية وبعد ذلك خضعت لعدة عمليات تكميلية، يقال إنها وصلت لما يقرب من 100 عملية، لتمر بعدها برحلة علاج استمرت لمدة 15 سنة بعيدة عن الأضواء حتى ظهورها مرة أخرى عام 2011 في ميدان التحرير، إبان ثورة “25 يناير.”

شيريهان من مواليد عام 1964، ظهرت موهبتها في التمثيل والاستعراض من وهي طفلة صغيرة، وتنبه شقيقها الفنان عمر خورشيد لذلك، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية الاستعراضية الناجحة ومنها: «شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، سك على بناتك»، وغيرها.

أصبحت نجمة مصر الأولى في الاستعراض بعد الفنانة نيللي، وقدمت عدة فوازير ومنها: «حاجات ومحتاجات، ألف ليلة وليلة، فوازير حول العالم».

توقفت شيريهان عن العمل في الفن عام 2002، وذلك بعد مرضها، وعادت مرة أخرى بعد ثورة يناير، وأعد لها شركة العدل جروب حفل كبير عام 2017 ترحيبا بعودتها للفن، حيث تحضر لعمل إستعراضي جديد.