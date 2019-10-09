تركيا تعلن بدء الهجوم البري في سوريا

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الأربعاء، بدء الهجوم البري للجيش التركي شمالي سوريا، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد وحدات الحماية الكردية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الجيش دخل الأراضي السورية من 3 محاور.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة “فرانس برس” أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

إلى ذلك، ذكر مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها أكراد، مساء الأربعاء، أن قواته تشتبك مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا على طول الحدود مع تركيا، وفق وكالة “رويترز”.