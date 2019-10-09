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السكرتير السابق للأميرة ديانا يحذّر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من هذا الأمر

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الفترة الماضية، بسبب نيّة ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بمقاضاة وسائل إعلام وصحف لنشرهم أخبار كاذبة وأخرى تتعلق بحياتهما الخاصة، قام ​باتريك جيفسون​ السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا بتحذيرهما من هذه الخطوة.
وقال أن هذا القرار الذي أتخذاه هاري وماركل من وجهة نظره ومن واقع تجربته غير مجدي وقد يأتي بنتائج عكسية، وإنتقد كذلك خطاب كلاّ منهما في مهاجمة وسائل الإعلام، وشبهه بخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي إشتهر بمحاجمته وسائل الإعلام.
وقدم جيفسون في مقال كتبه في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية نصيحة لهاري وماركل، بضرورة التعامل بحذر مع الرأي العام لأنه متقلب كثيراً.

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