كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - توفي الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة فنية تتخطى الثلاثين عامًا.
وفي لقاء تلفيزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، استضاف فيه الراحل طلعت زكريا ونجلاه، عمر وإيمي، خلال برنامجه واحد من الناس الذي يعرض على شاشة “النهار”، تحدث عن إحساسه بالشفقة على نجليه، لصغر سنهما، وغموض مرضه الذي تلا نجاح فيلمه “طباخ الرئيس”، للدرجة التي جعلت الأطباء يطلبون من نجليه أن يقبلاه ويودعاه لأنه من الممكن أن تفيض روحه في أي لحظة.
قال طلعت زكريا إنه لا يملك سوى أخ واحد بعد وفاة أخين آخريين لهما، لذلك فإن قلقه كان متضاعفًا على ابنيه، لأنه ليس لهما سواه في هذه الحياة، وكان الحمل زائدًا عليهما بسبب حيرة الأطباء في تشخيص مرضه، وكان هذا الأمر متعبًا له كثيرًا، لتفكيره في مستقبلهما، قائلًا: “كنت خايف عليهم، دول هيعملوا إيه، مستقبلهم هيبقى شكله إيه، فابتديت أحس بيهم أوي، طبعًا كنت بحس بيهم من زمان دول ولادي، بس كل ما بيكبروا مسؤولياتهم بتكبر، بس الحمد لله دلوقتي هما مريحيني على الآخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. طلعت زكريا في أخر لقاء تلفزيوني: كنت خايف أموت وأولادي صغيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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