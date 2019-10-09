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هشام لاشينالخميس 2019/10/10 12:39 ص بتوقيت أبوظبي
نبيلة عبيد لحظة تسلم درع تكريمها في مهرجان الإسكندرية
عبرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سعادتها الشديدة بتكريمها في الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تحمل اسمها، لتكون أول إطلالة رسمية وفنية لها بعد غياب استمر 7 سنوات، منذ عرض آخر أعمالها "كيد النسا 2" الذي قدمته في شهر رمضان عام 2012.
وقالت نبيلة عبيد لـ"العين الإخبارية" إنها حصلت على جوائز عديدة تعتز بها، لكنها أشارت إلى أن تكريم مهرجان الإسكندرية له مذاق خاص لأنه للمتميزين، كما أن الدورة تحمل اسمها.
وشددت "عبيد" على أن "الإسكندرية السينمائي" يعد من أهم المهرجانات الدولية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتطور في كل دورة من دوراته، بما يضعه في المكانة العالمية التي يستحقها.
نبيلة ظهرت في حفل الافتتاح بإطلالة جذابة تتسم بالبساطة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا باللون السماوي، مع صبغ شعرها باللون الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد لـ"العين الإخبارية": تكريم الإسكندرية السينمائي له مذاق خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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