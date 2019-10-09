زياد برجي وباميلا الكيك يكشفان عن مشروعهما الجديد

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Oct 09, 2019
تستعدّ شركة “فالكون فيلمز” للبدء بعد أيّام بتصوير فيلم “يوم إيه يوم لأ”، حيث سيصدر في صالات السينما اللبنانيّة في عيد الميلاد المقبل كما عودتنا الشركة سنويًا.
الفيلم من بطولة النجم زياد برجي إلى جانب باميلا الكيك، مفاجأة العمل، كما انضم النجم الكوميدي هشام حداد إلى أسرة الفيلم إلى جانب عدد من الممثلين منهم ميا سعيد وسلطان ديب.
الفيلم من إخراج نبيل لبّس وكتابة رافي وهبي، وانتاج فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان وتحت إشراف المنتج منفذ رائد سنان.
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