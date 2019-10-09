بطل "فضيلة وبناتها" سيتزوّج المرأة التي تُجيد الطبخ.. فماذا فعلت 800 ألف فتاة بعد إعلانه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خبرٍ طريفٍ من نوعه، أشارت صحفٌ تركية إلى قيام 800 ألف فتاة تركية بتقديم أوراقهن لمعاهد خاصة لتعليم الطبخ، وذلك بعد أن أطلّ النجم التركي الشاب ألب نافروز بطل مسلسل "فضيلة وبناتها"، وقال في تصريحاته: "إنَّ المرأة التي تُجيد الطهي سأعرض عليها الزواج بشكل أسرع".

وفي التفاصيل؛ فإنَّ قناة "دي" التركية، قامت ببثِّ لقاءٍ مع نافروز، تحدّث فيه عن الحب ونظرته إلى المرأة، وعن آرائه في أهمية أن يكون الجمال الداخلي هو من يطغى على الجمال الخارجي، رغم أهمية الجمال الخارجي.

وعمّا إذا كان دخل في علاقةٍ غراميةٍ أم لا، أجاب آلب بأنّه لم يجد الحب ولم يعشه لأنه لا ليس لديه الوقت لذلك نتيجة عمله المكثّف وانشغالاته.

وفيما يخصُّ الخدمة العسكرية يرى آلب أنَّ هناك من يؤدون خدمتهم العسكرية 6 أشهر و12 شهرًا، ولذا من غير المُنصف أن يؤدي غيرهم فقط 20 يومًا بمقابل مادي.

وحول ما إذا كان يوافق على أن يتناول العشاء مع نساء مقابل المال كما فعل بوراك أوزجفيت، جاء ردّ ألب بأنَّ فكرة الحصول على المال مقابل لقاء المعجبات ليست فكرة جيدة.

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وفي حديثه عن مواصفات فتاة أحلامه أشار آلب إلى أنّه يرغب في أن تكون المرأة التي سيتزوجها تُجيد الطبخ.

لتنقل الصحف التركية في اليوم التالي خبرًا مفاده أنَّ أكثر من 800 ألف امرأة في تركيا تم تقديم أوراقهنّ للتسجيل في معاهد تعليم الطبخ والطهي بعد يوم واحد من تصريحات آلب، ولكن البعض لم يقتنع بالأمر ليصفوه بأنه مجرد مزحة.