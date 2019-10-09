هنا الزاهد وأحمد فهمي يودعان طلعت زكريا حتى اللحظة الأخيرة

لم يترك أحمد فهمي وهنا الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا منذ علما بخبر وفاته، رافقا جثمانه منذ خروجه من المستشفى بالدقي، وحتى وصوله للقبر.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقام جنازته الأربعاء، من مسجد "العمري" في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصويره فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

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