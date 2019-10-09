محمد حماقي يعقد العديد من جلسات العمل للبدء في ألبومه الجديد

رغم انشغاله في تصوير برنامجي the voice و the voice kids بدأ الفنان المصري محمد حماقي في تحضير ألبومه الغنائي الجديد.

ويستغل حماقي الوقت الذي يتواجد فيه في القاهرة وتوقف تصوير البرامج في عقد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيطرحها في ألبومه المقبل.

ويسعى محمد حماقي لطرح ألبومه الجديد في فصل صيف 2020 المقبل، ولذلك قرر البدء في تحضير أغاني الألبوم الجديد قبل حلول فصل الصيف بفترة كافية، لكي لا يضطر لتأجيل موعد طرحه.

ومن المعروف أن آخر ألبومات محمد حماقي حمل اسم "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2019.

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ومن ناحية أخرى، يشارك حماقي في برنامج The voice كأحد المدربين، مع كل من أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.

كان الموسم الخامس من برنامج The Voice قد انطلق بصيغته العربية على قنوات "MBC1" "MBC مصر"، و"MBC العراق" و"MBC 5"، بمشاركة 17 جنسيّة عربية، يقفون أمام المدربين الأربعة راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.

يُذكر أن "ذا فويس 5" طرأ عليه العديد من التغيرات في لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من سميرة سعيد وأحلام ومحمد حماقي وراغب علامة. كما أن البرنامج سوف يشهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.