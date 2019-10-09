بالقلب مسلسل جديد من واقع المجتمع اللبناني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق إبتداءً من مساء غد الخميس المسلسل اللبناني الجديد "بالقلب" على الـ"LBCI" والـ"LDC" ليضع أمام المشاهدين حبكة دراميّة مشوّقة من واقع المجتمع اللبناني.

ويتناول المسلسل نقاشاً حول قسوة المجتمع وأحكامه على الناس بين أشخاص يتقبلون ويحبسون الألم بالقلب وآخرين يرفضون الصمت فيواجهون تلك الأحكام كما ستفعل الممثلة سارة أبي كنعان بدور "ديانا" التي سترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها "أمال" التي تُجسِّد دورها الممثلة دارينا الجندي. حيث ستدافع عن حياتها وحبيبها "ناهي" الذي يجسد دوره وسام فارس، عمّتها "فريال" (كارمن لبّس)، و"جريس" (غابريال يمّين). فيما يُطلّ الممثل بديع أبو شقرا بدور "جواد" الذي يُخفي بحياته قصّةٌ غامضة ومؤثّرة

الجدير ذكره أن الفنان طارق سويد كتب قصة المسلسل والسيناريو، والحوار، فيما يتولى إخراجه جوليان معلوف، وإنتاجه G8 Pro. ماي أبي رعد. علماً أنه يجمع في بطولته بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من الوجوه المعروفة والجديدة.

