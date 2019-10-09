فن ومشاهير

مهرجان جرش يمدّ الجسور للثقافة التركية

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد أيمن سماوي ومدير العلاقات الخارجية والإتحاد الأوروبي في وزارة الثقافة والسياحة التركية بهدف مدّ جسور السلام بالفن والثقافة عبر المشاركة التركية النوعية في مهرجان جرش بدورته الـ 35.

 

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سماوي
واستعرض سماوي في بداية اللقاء البرامج والأهداف والشرائح المستهدفة ضمن فعاليات المهرجان التي أُقيمَت  بدورته الماضية الـ34 من العام 2019 والفعاليات الجديدة التي أُدرجت ضمن البرنامج للمرةِ الأولى في تاريخ المهرجان. وأبرزها مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة. وفريق تحكيم عربي. إلى جانب استضافة العديد من الفنانين العالميين والعرب والأردنيين.

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وأضاف خلال اللقاء أن التحضيرات لمهرجان جرش للثقافة والفنون بدأ منذ اليوم الأخير للدورة الماضية، لتعكس الدورة القادمة الخامسة والثلاثين من عمر المهرجان_ بما ستحمله من رحلات فنية وثقافية على مستوى الوطن_ المنهج الثقافي للدولة الأردنية عبر توسيع دائرة العلاقات ومدّ جسور التعاون الثقافي والفنّي لكونهما يسهمان في ترسيخ قيم السلم والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

وتناول اللقاء التعاون في كافة المجالات التي يَتَعاظمُ  فيها دور الثقافة على مستويات عدة في نحو لا يقل أهمية وتأثيراً عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي في مناحيهما المختلفة وتنوُّع مجالاتهما لتكون تركيا حاضرة بقوة في برنامج المهرجان في دورته ال 35 من العام 2020 وتزامنه مع اعلان عام الثقافة الأردنية التركية بهدف إبراز الدور الثقافي الذي يضطلع به البلَدان، وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمةٍ تاريخية مشتركة بين الأردن وتركيا.

 

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وأكد مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الثقافة والسياحة التركية خلال اللقاء عن الرغبة في التعاون والمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 في النشاطات الثقافية،والفنية ومشاريع الفنون الأدائية، والفنون البصرية، والتصميم، والموسيقى، والفنون الشعبية، والصناعات التقليدية، والتراث الثقافي غير المادي، والسينما والأفلام، والتلفزيون وغيرها من الأنشطة المُشتركة وعروض مسرحية وسينمائية تركية  تقدم على هامش فعاليات مهرجان جرش السينمائي الثاني للأفلام القصيرة .

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