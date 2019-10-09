شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي وبراد بيت غير قادرين على إتمام إجراءات الطلاق لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أشهر نجمين في عالم هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت لم يستطيعا التوصل إلى تسوية مالية من أجل إتمام طلاقهما ، و فتصل ثروتهما لعدة ملايين من الدولارات ، و هو الخبر الذي تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " جاست جيرد " .

وحسب تقرير تم نشره في موقع " بلاست " افاد أن وثائق المحكمة تكشف أن الزوجين السابقين المشهورين لم يتمكنوا من معرفة كيفية تقسيم ثروتهم الضخمة بشكل صحيح ، و يقال إنهم يريدون الاستعانة بقاضي خاص للتوصل إلى تسوية مالية بشكل أفضل .

ع أنجلينا جولي وبراد بيت التوصل إلى تسوية مالية لطلاقهما بعدة ملايين من الدولارات وطلبت من المحكمة المزيد من الوقت للقيام بذلك.

و من الواضح أن نقطة الخلاف الكبيرة هي مصنع الخمر " Miraval " الذي اشتروه في عام 2011 وكان من المفترض أن يتم نقله إلى أطفالهم ، وتفيد التقارير أن المحادثات تجري بسلاسة و يعمل الثنائي على التوصل إلى اتفاق.