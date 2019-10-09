شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يثير الجدل بعد صورة لمسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار الفنان محمد هنيدي الجدل، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، من المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel.
وجاءت الصورة التي نشرها هنيدي عبر حسابه الشخصي منذ قليل كالآتي " يا برلين عايز البدلة من فوق فرساتشي ومن تحت فرساتشي"، " البروفيسور ده روحي روحي روحي، عايز طوكيو تموت لما تشوفنى"، وأضاف في النهاية كلمة "جاهزين" لتحميس جمهوره فيما قادم.
وكان مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة منح النجم محمد هنيدى جائزة الإنجاز الإبداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى، ويعد هنيدى من أبرز نجوم السينما المصرية فى آخر 20 سنة، قدم خلالها العديد من الأفلام الناجحة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى أمستردام"، "جاءنا البيان التالى"، "عسكر فى المعسكر"، "فول الصين العظيم"، "وش إجرام"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وغيرها من الأعمال.
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