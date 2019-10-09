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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رامز جلال.. شائعة سخيفة تثير غضب الأسرة والوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر
وفاة رامز جلال أبدى النجم ياسر جلال - الشقيق الأكبر للفنان رامز جلال - استياءه من الأخبار التى تم تداولها عن وفاة شقيقه رامز، واصفًا الأمر بالشائعات السخيفة، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365": "فوجئت أسرة رامز بتلك الشائعة السخيفة التى لا تستحق الرد".
وفاة الفنان رامز جلال شائعات انتشرت على السوشيال ميديا الساعات الماضية، إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر، أثناء تنفيذه أحد المقالب.
وكان آخر أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.
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