شيرين عبد الوهاب لـ"محمد صلاح": "كلنا بنشوف نفسنا فيك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد حصوله مؤخرًا على لقب "رجل العام" وفقًا للنسخة العربية لمجلة "GQ" العالمية.
وكتبت شيرين لصلاح عبر حسابها على"تويتر": "صلاح يا صديقي الغالي وما بعده غالي، كلنا بنشوف نفسنا فيك.. عظمة على عظمة ولادك يا مصر".
يذكر أن، الفنانة شيرين عبدالوهاب، احتفلت أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ"39"، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.
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