"شقيقي يحمل والدي".. رسالة مؤثرة من ابنة طلعت زكريا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لشقيقها عمر وهو يحمل نعش والده، من جنازة والدها الفنان طلعت زكريا اليوم.

وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة: "عن اللحظة اللى بشوف قدامى فيها أخويا شايل أبويا، إحساس عمره ما يتوصف بكلام، الصورة دى بألف معني، بتلخص كل الكلام، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، كله خير من عندك يا رب الصبر".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز التاسعة والخمسين، وشيعت جنازته اليوم بالإسكندرية بحضور عدد من نجوم الفن.