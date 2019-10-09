"قبل حفله مع نانسي عجرم".. تامر حسني يداعب أهل الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان تامر حسني، على مداعبة جمهور الرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل حفله يوم 18 أكتوبر الجاري، الذي تشاركه فيه الفنانة نانسي عجرم.

ونشر تامر، بوستر الحفل عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "مستنيكم إن شاء الله في حفلة الرياض يوم ١٨ أكتوبر، من ضمن فعاليات موسم الرياض، أهل الرياض هاااااا، جاهزين".

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يذكر أن، النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد"الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم: خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين.

فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلما آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.