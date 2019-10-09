بالفيديو| كسر في الرقبة وفقدان للذاكرة.. عاصي الحلاني يكشف كواليس الحادث الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث خطير خلال الأيام الماضية تسبب في إصابته بكسور وفقدان للذاكرة.

وقال الحلاني، خلال لقائه ببرنامج"mbc trending"، في أول ظهور إعلامي له منذ الحادث: "الحمد لله، أنا بألف خير دلوقتي، وبشكر ربنا".

وتابع: "الحادثة اللي تعرضت لها، خلتني قعدت يومين مش دريان بأي شئ، وفضلت فاقد الذاكرة يومين، ولم أتذكر كيف وقعت الحادثة، ولكني أتذكر ما حدث قبل الحادثة وما بعدها".

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وأضاف: "بحسب ما قيل لي، أن الحصان هو اللي وقع، وتعثر فجأة، وقلب الحصان بجسمه كله عليا بعد وقوعه، وهذه كانت المؤذية لي، وتعرضت فيها لكسر في الرقبة والضلع وفي إيدي وجزء برجلي، وهذا كان شئ صعب".

يذكر أن، عاصي الحلاني يستعد لتصوير الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي يضم في لجنة تحكيمه كل من "نانسي عجرم ومحمد حماقي".