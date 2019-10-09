قبل عرضه.. منتج أحدث أفلام طلعت زكريا يكشف اَخر صوره في الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعت شركة "العنود برودكشن" للإنتاج الفني الفنان المصري طلعت زكريا واصفةً رحيله بالخسارة العميقة للحركتين الفنية والثقافية في العالم العربي، مؤكدة بأن آخر أعمال طلعت كان من إنتاجها، وهو الفيلم السعودي الإماراتي "بعد الخميس".

ونشرت الشركة المنتجة اَخر صور لطلعت في كواليس الفيلم.

وقال مدير الشركة المنتج أمير الأشمل في تصريحات صحفية إن رحيل طلعت زكريا شكّل ضربة في الصميم لعالم الكاميرا العربي، مشيدا بصفات الفنان وخصاله الحميدة.

وتابع: "كان زكريا قريبا من القلب، ومحب لكل من حوله، ومحبوب من الجميع، وملتزما بكل مواعيد العمل والتصوير، وأهم ما تميز به هو التواضع والقرب من الكبار والصغار على حد سواء".

وأضاف:"سيبقى خالدا في ذاكرة عشاق طلعت زكريا أن آخر عمل أداه، كان فيلم بعد الخميس الذي أنتجته شركتنا -العنود برودكشن- وتم تصويره في الإمارات قبل فترة وسيعرض على السينما العربية في القريب من الزمن".

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يشار إلى أن فيلم بعد الخميس الذي اختتم به طلعت زكريا مسيرته وحياته، سيعرض في وقت قريب وفيه يؤدي دور البطولة إلى جانب نخبة من نجوم الفن.

الفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

تدور أحداث الفيلم حول "أبوشيماء"، رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.

وجسد الفنان الراحل في الفيلم دور محاسب نصاب، لديه شركة ينصب من خلالها على الناس، الذي يفترض أن يكون له دورًا في الاختبارات أمام "أبو شيماء".

ورحل النجم طلعت زكريا عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر ناهر الـ59 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الأربعاء من الإسكندرية.