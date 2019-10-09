"بعد العدوان التركي".. لطيفة تدعو لسوريا والسوريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أدانت الفنانة لطيفة، الهجوم التركي على شمال سوريا، واصفة إياه بـ"العدوان التركي على سوريا".

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "ربنا يحمى سوريا وكل السوريين ..العدوان التركى على سوريا".

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر، العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم"داعش" الإرهابي شمال شرق سوريا، مؤكدًا أن هدف العملية القضاء على "الممر الإرهابي" شمال شرق سوريا.

يذكر أن، آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.