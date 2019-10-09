غدًا.. انطلاق عروض "كأنك تراه" بالمجان بمركز شباب الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي " كأنك تراه" من إنتاج الفرقة يُعرض أيام الخميس و الجمعة و السبت ١٠،١١،١٢ أكتوبر الجاري بمركز شباب الجزيرة بالزمالك في تمام السابعة مساء بالمجان، و ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

"يذكر أن العرض يعرض للسنة الثالثة على التوالي وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، إنشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي،و الإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.