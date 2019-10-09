إسماعيل مختار: عودة مسرحي العرائس والطليعة للعمل ابتداءً من الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وجه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الشكر و التقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وذلك لاستجابتها السريعة و دعمها الكبير لإعادة مسرحي القاهرة للعرائس و الطليعة التابعين للبيت الفني للمسرح إلى العمل من جديد الأسبوع المقبل، ومجهوداتها الكبيرة لإزالة كل العقبات الإدارية التي كانت تواجه عودة المسرحين للعمل خلال هذا الموسم ، كما وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر للفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، و قيادات الحماية المدنية بالبيت الفني للمسرح و قيادات وزارة الداخلية، لإسهامهم في تيسير الإجراءات الإدارية و انتهائها بأسرع وقت ممكن بما لا يخالف اشتراطات الحماية المدنية.

جدير بالذكر ان مسرحي "الطليعة " و "القاهرة للعرائس" تم وقف العمل بهما مؤقتا لاشتراطات خاصة بالصيانة و التي تطلبت اجراءات إدارية أدت الى عدم السماح للمسرحين بتقديم العروض لحين الانتهاء من هذه الإجراءات .

يذكر أن المسرحين يقدمان عروضهما للجمهور ابتداء من الخميس الموافق ١٧ أكتوبر، فتقدم فرقة مسرح الطليعة تقدم عرض "يوم أن قتلوا الغناء على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمود جمال حديني و إخراج تامر كرم ، بينما تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل " من تأليف و أشعار يحيى زكريا ، فكرة و إخراج محمد نور ، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.