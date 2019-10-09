تراند اليوم : أسرار جديدة.. شجار ممثلين عالميين بسبب الأميرة ديانا...

وأكد جون أنه سيصدر كتابا عن سيرة ذاتية عنوانه Me ، ومن المتوقع أن يصدر في 14 أكتوبر الجاري.
وقامت مجلة Town And Country مقتطفات من الكتاب جاء فيها : أن الفنان أظهر الوجه الآخر للأميرة الراحلة.
وكتب: "كانت تتمتع بموهبة التواصل الاجتماعي وبالقدرة على جعل الآخرين يشعرون معها بالارتياح".
وبحسب المجلة ، أضاف: "كانت صحبتها رائعة، كانت ثرثارة حقيقية. يمكنك أن تطلب منها قول ما تشاء وكانت تفعل ذلك".
كما أشار إلى أنه دعاها يوما لحضور حفل نظمه بحضور النجمين سيلفستر ستالون وريتشارد جير.
وأوضح أن الأخير والأميرة أصبحا مقربين بعد مرور مدة قصيرة.
وفي تعليقه الذي نشرته الديلي ميل: "كانت تعيش مرحلة الانفصال عن الأمير تشارلز في موازاة انفصال ريتشارد عن سيندي كرووفيرد، حيث انتهى بهما الأمر إلى الجلوس والحوار أمام الموقدة".
وفي التفاصيل أيضا أن هذه الصداقة لم تعجب النجم سيلفستر ستالون، منوها أن أحد المدعوين شاهد الأخير وزميله وكأنهما يصفيان الحسابات عن طريق الشجار بشأن خلافهما حول الأميرة.