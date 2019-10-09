ليلة عبد الرحمن بن مساعد ارتقاء بالذائقة الموسيقية في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - ليلة موسيقية شاعرية اجتمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وصفها بـ"المذهلة"، وسط ترقب كبير فور الإعلان عن تلك الليلة المخملية التي ينتظرها مُحبو الفن والنغم الأصيل وأصحاب الذائقة الموسيقية، لا سيَّما بتلك القصائد التي صاغها الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وشَدَت بها أصوات نجوم الأغنية الخليجية والعربية.



24 أكتوبر موعد ليلة طربية مميزة تجمع 4 فنانين من نجوم الأغنية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر وأصالة نصري، ويغني فنان العرب محمد عبده باقة من قصائد بن مساعد التي بقيت خالدة في ذاكرة الأغنية السعودية، من بينها: البرواز، شبيه الريح، مذهلة، مساء الخير، ما هو عادي.

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وأسهمت القصائد المغناة لعبد الرحمن بن مساعد في ارتقاء الأغنية الخليجية والعربية، كما تغنى له الفنان عبادي الجوهر بمجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، من بينها: أجهلك، أستاهلك، أصدق ما كتبت، أوفى الخلق، بنفترق، دخون، عيونك، وِش تبين، حيث ارتبطت أعمال عبادي الجوهر بقصائد عبد الرحمن بن مساعد التي أصبحت تُردد في جميع المناسبات الغنائية للجوهر، إذ جمعت بين الحِسّ الفني والموسيقي والذائقة الراقية.

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ومرورًا بتجربة عبد الرحمن بن مساعد والفنانة أصالة نصري، تستوقفنا أغنية "قد الحروف" التي صاغ كلماتها بن مساعد ولحَّنها عبادي الجوهر، وتغنت بها أصالة في بداية الألفية، وكانت واحدة من أبرز أعمالها، وتبقى القاسم المشترك في هذه الليلة التوليفة الغنائية بين عبد الرحمن بن مساعد وعبادي وأصالة، والتي من المنتظر أن تكون من أبرز الأعمال المغناة، كما تغنت من كلماته بـ: "يسعد صباحك، والنظرة الخجولة"، وغيرهما.



وكذلك هناك ارتباط وثيق بين قصائد عبد الرحمن بن مساعد والفنان حسين الجسمي في الآونة الأخيرة، ولا سيما الأغاني الوطنية التي تفنن في غنائها الجسمي من توزيع وليد فايد وحققت انتشارًا كبيرًا، من بينها: "سلمان الشهامة"، "اصعد بعزمك".

ليلة عبد الرحمن بن مساعد ليلة مخملية تضم الأغنية الأصيلة الخالدة، والتي ستكون علامة بارزة ضمن حفلات وفعاليات موسم الرياض على مسرح البوليفارد.



وفي سياق متصل علَّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حسابه الرسمي في "تويتر"، على هذه الليلة كاتبًا: "ليلة غير من شخصية غير .. شعر وثقافة وطرب .. أول الحاضرين".

ليرد عبد الرحمن بن مساعد كاتبًا: "حضورك يشرفني يا بو ناصر .. الله يحفظك والشكر لا يكفي لكرم اهتمامك، وإن شاء الله تكون ليلة مميزة وممتعة لجمهور موسم الرياض".