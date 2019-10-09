مادونا تؤجل جولتها الموسيقية قبل أيام من العرض بسبب وعكة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - أعلنت النجمة العالمية مادونا عن تأجيل حفلها الغنائي في أكاديمية بروكلين للموسيقى " BAM Howard Gilman Opera House " ليلة الاثنين بعد إصابتها في الركبة، والذي كان من المقرر إقامته في بداية شهر أكتوبر الجاري.



وجاء في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "لسوء الحظ ، سوف يتم تأجيل حفل مادونا العاشر هذا المساء في دار أوبرا بأم هوارد جيلمان".

وأكمل البيان أن : "مادونا تعاني من ألم شديد في ركبتها، حيث نصحها الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام من أجل التعافي بشكل كامل، وعلى محبيها الذين قاموا بشراء التذاكر لحضور الحفل، الاحتفاظ بها والانتظار حتى إعلان موعد جديد للحفل".

سعد المجرد ومجموعة "فناير" في ديو غنائي



كما اعتذرت مادونا عبر أحد حساباتها الشخصية قائلة: "من الصعب على مدام اكس ان تتعرف انها انسان من لحم ودم وعليها الراحة لمدة 3 أيام كي اتعافى من إصابة ركبتي انا لست انهزامية وهذا ما يؤلمني بشدة وشكرا لتفهمكم".



من المتوقع أن تستمر حفلات" Madame X" يوم الخميس 10 أكتوبر والسبت 12 أكتوبر في الموعد المحدد ، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.



تجدر الإشارة إلى أن مادونا بدأت جولتها الموسيقية في أكتوبر بعد تأخر دام قرابة شهر بعد عقود من جولات الموسيقية العالمية الواسعة.