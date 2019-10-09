اشادت النجمة وفاء عامر بفيلم "الممر"، قائلة: "الممثلين عباقرة، تكلفته ضخمة، فيلم لتاريخ مصر يعرفنا قيمة الوطن، والفيلم يؤرخ لفترة مهمة للوطن".
وقالت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ "الوفد": "اتمنى أن يكون هناك 3أو 4 أعمال في العام، وتكون القوات المسلحة مشرفة عليها، وشئ مشرف أن يكون عندنا فيلم زي فيلم الممر".
وَاضافت: اتمنى التنوع في الافلام والدراما بين الاكشنو الوطني والكوميدي، ونوهت أنها انتظر حاليًا عروض سواء في الدراما أو السينما.
يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي بمشاركة الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد صلاح حسني ونهال عنبر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر لـ "الوفد": "الممر فيلم للتاريخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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