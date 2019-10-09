شاهد.. جلسة تصوير جديدة لـ إلهام شاهين علي البحر

نشرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين جلسة تصوير جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت "شاهين" علي الصورة قائلة:"فعاليات مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط". لدول البحر المتوسط". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "يوم للستات"، ويعد الفيلم رقم 100 في مسيرة الفنية. Advertisements شاهد من View this post on Instagram alexandria 💚 فعاليات مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1) on Oct 9, 2019 at 10:25am PDT

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