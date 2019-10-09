خاص.. أحمد حاتم يكشف لـ "الوفد" تفاصيل أوقات فراغ 2

كشف النجم أحمد حاتم تفاصيل فيلمه الجديد "أوقات فراغ 2"، ومن المقرر طرحه في عام 2020.

وأكد حاتم في تصريح خاص لـ "الوفد": بأنه ينتظر بدء تصوير فيلم "أوقات فراغ 2"، وذلك عقب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة من كتابة السيناريو.

وأضاف النجم أحمد حاتم قائلًا: "الجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ يحمل وجوه جديدة،

تقوم بشخصيات جديدة في العمل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأساسيين"، مؤكدًا أن هناك بعض التغيرات في الشخصيات بين الجزء الأول والثاني.

وأكمل أحمد كلامه بأن الفيلم يحمل أيضًا العديد من المفاجآت لا أريد الإفصاح عنها وستكون مفاجأة يكتشفها الجمهور أثناء عرض الفيلم عام 2020.

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وأشار أن أحداث فيلم "أوقات فراغ 2"، تكلمة للجزء الأول في إطار درامي تشويقي.

يذكر أن النجم أحمد حاتم شارك في بطولة فيلمه "أوقات فراغ" عام 2006، وهو من إخراج محمد مصطفى، ومن تأليف عمر جمال، محمد مقبل محمد، وبطولة كل من كريم قاسم، عمرو عابد، راندا البحيري، صفا تاج الدين، حنان يوسف، محمد أبو داود، طارق التلمساني، خليل مرسي، أحمد حداد، أحمد الحريري، محمد ممدوح، علياء عساف، سلوى محمد علي.