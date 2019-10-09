هشام عباس يقترب 100 ألف مشاهدة ب "أهربي"

هشام عباس بأحدث أغانيه بعنوان "أهربي" ، من 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بيومين عبر اليويتوب. أغنية "أهربي" من كلمات شادي نور ، وألحان بلال سرور ، و توزيع موسيقي هاني Advertisements ربيع. ربيع. ويذكر أن هشام عباس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "حذرتك" ، وهي من كلمات وألحان عزيز شافعي ، و توزيع توما.

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