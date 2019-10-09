حمل شيرين عبد الوهاب وأزماتها حديث رواد "تويتر"

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد احتفالاها امس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ39.

وتداول رواد "تويتر"، صور وفيديوهات بشكل واسع عن الفنانة شرين، وزوجها حسام حبيب، ولحظات مبهجة واخرى غضب منها جمهور شرين.



وفي عيد الحب الماضي، حرص حبيب على تهنئة زوجته، وكتب في تدوينته لشيرين: "كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وأنت ملكة قلبي كل سنة وأنت الهوا اللي بتنفسه والحب اللي عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكي.. بحبك".

ورافق حسام حبيب زوجته، خلال التحقيق معها، في إبريل الماضي، حول اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها بالبحرين.

شيرين في النيابة

والتقطت لهما عدسات الكاميرات حينها، عددا من الصور التي أظهرت حب ودعم حسام حبيب لزوجته شيرين عبدالوهاب، فظل ممسكا بيدها وهي في طريقها لمكان التحقيق في النقابة، التي منعتها عن التمثيل قبل أسابيع.

قال حسام حبيب خلال حديثه، مع الإعلامي عايشة عثمان، أن شيرين هي من

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طلبت يده، وهو لا يعد هذا أمرا غير مرغوب فيه، مؤكدا أنها هي من تبرز ذلك، متابعًا: "بالعكس هي اللي مبينة للناس إنها اللي طلبت إيدي".وأكد حبيب، أنهم عاشوا خلافات كبيرة في الفترة الماضية، قائلا، "كنا متخانقين خناقة كبيرة جدا، لكن أنا متخيلتش إني ممكن أحب حد كده أكتر من أهلي، أنا بقيت أحب إنها تبقى أحسن مني بمراحل، أنا عاوز أشوفها على طول أحسن مني، وعاوز أقولها أنا اللي خايف إنك تبعدي عني".وتداولت العديد من الإشاعات حول أخبار حمل شيرين، بسبب اختفاءها لفترة طويلة، الأمر التي لم ترد عليه الفنانة حينها، ليخرج حسام ينفي تلك الشائعات.وأكد حبيب، في اتصال هاتفي لبرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر فضائية MBC 4، أن شائعات حمل زوجته شيرين كاذبة، وأنه كان مع زوجته في لندن وليس أمريكا.وكانت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، احتفلا بعقد قرانهما، في العام 2018، وسط حضور أسرتيهما، وعدد من أصدقائهما، بعد علاقة صداقة دامت لسنوات بعدما قدما سويا "دويتو" غنائي بعنوان "كل ما أغني"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع النابلسي، وطرحت في عام 2016.وكانت شيرين عبد الوهاب، نفت مؤخرا وبشكل قاطع، أن تكون قد تعرضت لمرض أو أجهضت حملها من زوجها المطرب حسام حبيب، وقالت: "أنا زي ما قولت أنا كنت في اجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت.. كل الكلام اللي اتقال ده لا أساس له من الصحة وغير حقيقي.. وأقسم بالله مش بكذب في حاجة".

أخطاء شيرين عبدالوهاب عرض مستمر.. تعرف عليها



وكانت شيرين عبد الوهاب ظهرت في فيديو بحفل غنائي في جدة، لترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.