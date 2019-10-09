قالت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني، بأن حلمها طرح ألبوم غنائي كامل بصوتها لنجوم الزمن الجميل ولكبار الفنانين. وأكدت في تصريح خاص لـ "الوفد": "أقوم حاليًا العمل على قيد تحقيق حلمي بإصدار لألبوم كامل لكبار الفنانين". لألبوم كامل لكبار الفنانين". Advertisements وأضافت قائلة: "و اتمنى أن الألبوم ينال إعجاب الجمهور وأحب أن أتوجه بتحياتي لكل الشعب المصري، وأن يعم السلام مصر و لبنان، وجيمع عالمنا العربي". يعم السلام مصر و لبنان، وجيمع عالمنا العربي". يذكر أن طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "اتعذبت كفايا"، وهو من إخراج زياد خوري، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع عادل عايش، كما كسر الكليب حاجز المليون الأول منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. باسكال مشعلاني لـ"الوفد": أعيد أغاني الزمن الجميل في ألبوم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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