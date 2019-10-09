24 أكتوبر .. وائل الفشنى يحتفل مع جمهوره في ساقية الصاوي

يحتفل الفنان وائل الفشني مع جمهوره يوم الخميس الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح قاعة الحكمة، بساقية الصاوي، الزمالك.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 77 جنيهًا.
يذكر أن الفنان وائل الفشني طرح بدأ مشواره الفني كعازف متميز على آلة الرِق، حتى طوّر من
كما ربطته صلة قرابه بينه وبين الشيخ طه الفشني، أحد أعلام قراءة القرآن والمنشدين المصريين، لم يكن جده مباشرة ولكنه من أقارب جده لوالدته، وهم من نفس القرية ببني سويف، وشكّل الترنيم المسيحي أمرًا مهمًا في حبه للموسيقى حيث كان في غصره يتعلم داخل الكنيسة وأثره عزف المرنمين، وكوّن وائل الفشني فرقته الخاصة للغوص في التراث الصعيدي وإبرازه وتقديمه للجمهور بشكل عصري ومختلف.
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