24 أكتوبر .. وائل الفشنى يحتفل مع جمهوره في ساقية الصاوي

يحتفل الفنان وائل الفشني مع جمهوره يوم الخميس الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، على مسرح قاعة الحكمة، بساقية الصاوي، الزمالك.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 77 جنيهًا.

يذكر أن الفنان وائل الفشني طرح بدأ مشواره الفني كعازف متميز على آلة الرِق، حتى طوّر من

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أداء تلك الآلة واستطاع أن يلعب بها جميع أنواع الموسيقى من الهندي وحتى اللاتيني إلى الصعيدي، كما تطور آلة الرق، وقدمه الفنان علي الحجار للجمهور كمطرب، وهو يعمل ضمن فرقة الحجار كعازف منذ عام 2009.

كما ربطته صلة قرابه بينه وبين الشيخ طه الفشني، أحد أعلام قراءة القرآن والمنشدين المصريين، لم يكن جده مباشرة ولكنه من أقارب جده لوالدته، وهم من نفس القرية ببني سويف، وشكّل الترنيم المسيحي أمرًا مهمًا في حبه للموسيقى حيث كان في غصره يتعلم داخل الكنيسة وأثره عزف المرنمين، وكوّن وائل الفشني فرقته الخاصة للغوص في التراث الصعيدي وإبرازه وتقديمه للجمهور بشكل عصري ومختلف.