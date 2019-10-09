صور: حسام حبيب يحتفل بعيد زوجته شيرين عبد الوهاب بعيدا عن الاضواء

احتفل الفنان حسام حبيب، بعيد ميلاد زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث نشر صورة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابه على موقع إنستقرام وعلق عليها قائلاً: كل سنه وانت اغلي من حياتي. واحتفظ بباقي صور عيدها بعيداً عن الجمهور، بعد أن قطعت على نفسها عهداً بأن تبعد حياتها الخاصة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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بدوره، وجّه والده حسين حبيب رسالة تهنئة لشيرين عبر حسابه بموقع الفيس بوك ونشر صورة لشيرين من حفلها الأخير في السعودية وعلق عليها قائلا: ‏ولدت من ٣٩ سنه لقبت بملكة المشاعر صوت مصر الأصيل قيل عن احساسها الكثير وقيل عن صوتها الكثير والكثير تألقت وابدعت وغنت واطربت تكلمت فاوجعت وابكت ضحكتها بالدنيا فرحتها الدنيا جمالها جمال الكونعن حبي وعشقي عن الحنان والشجن اتحدث كل عام وانتي بخير.

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شيرين عبد الوهاب ردت على كل التهاني برسالة مختصرة عبر حسابها بموقع إنستقرام قالت فيها: كل سنة وإنتم حبايبي، كل سنة وإنتم أغلى حاجة في حياتي، ولم يرد عليها من النجوم إلا المطربة أحلام التي علقت قائلة: كل سنه وانتي حبيبتنا الغاليه #شيرين_عبدالوهاب كل سنه وانتي بسعاده وصحه ونجاح #بحبك

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