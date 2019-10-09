جيهان عبد العظيم خلال أيام تطلقت وتزوّجت ونعت والدها

نبيل الحلفاوي يفاجئ الجمهور برأيه في فيلم الممرأعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم عن عودتها لزوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم وذلك بعد إعلانها قرب انفصالهما قبل يومين وقالت جيهان في تعليق نشرته عبر صفحتها الخاصة على " فيسبوك ": اصعب شي قرارات اللي بتتاخد بعصبية ومنندم عليها .. مافي زوجين مابمروا بمرحلة ممكن يعصبوا وياخدوا قرار غلط .. بس الرجوع عن الغلط احلى شي بكون لما منكتشف قديش منحب بعض ... نحنا بخير ومع بعض ونشالله طول العمر .. والله يخليلي اياد زوج واخ وحبيب وشكرا لكل اللي كان ايجابي لانو الناس مواقف ".



وكانت جيهان قد أعلنت قبل أيام عن البدء بإجراءات الطلاق بينها وبين زوجها إياد فيما أعلنت ليل أمس عن وفاة والدها المتواجد في بلجيكا متمنية من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة .