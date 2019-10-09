كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام حيوان الليمور بخلع “باروكة” الصحفية، يولاندا أماديو، أثناء مقابلة تلفزيونية مع ممثل عن حديقة حيوانات يودورا فارمز في معرض وطني في مدينة بيري الأمريكية.
وكان بصحبة مدير الحديقة حيوان الليمور الذي أبدى اهتمامًا بالشعر المستعار للصحفية.
وبعد أن نال الحيوان ثقة الصحفية، وجلس على كتفها، قام بخلع الباروكة من رأسها أثناء البث المباشر، مما وضعها في موقف حرج جدا.
ونتيجة لذلك، استعادت الصحفية شعرها المستعار من الحيوان، وتابعت مقابلتها مع مدير الحديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حيوان ينتزع “باروكة” مراسلة تلفزيونية على الهواء ويضعها في موقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.