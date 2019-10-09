كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - إنتشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، من حفل عيد ميلاد الفنان المصري عمرو دياب، والذي نظمته أمس حبيبته الممثلة المصرية دينا الشربيني.
وكان لافتاً حضور طليقة دياب، الممثلة المصرية شيرين رضا، والتي خطفت الأنظار برقصها وبفستانها الأسود القصير.
أما الشربيني فأطلّت بفستان باللون الفوشيا، وإعتمدت على وضع الماكياج الخفيف والهادئ، وإكتفت بترك شعرها منسدلاً على كتفيها.
وحضر أيضاً الحفل عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، خالد سليم، نسرين إمام، ياسمين رئيس، هنا شيحة، محمد لطفي، وغيرهم.
وقد رقص الحضور على غناء دياب، لعدد من أغاني ألبومه الجديد، ومنها “بحبه”، “يلوموني”، “يوم تلات”، و”جمع حبايبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شيرين رضا ترقص بعيد ميلاد عمرو دياب بحضور دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.