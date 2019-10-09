شاهدوا.. إيمي طلعت زكريا تتعرّض للإغماء خلال تشييع جثمان والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تعرّضت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا للإغماء، لعدم تحملها مشهد وداع وفراق والدها الممثل المصري طلعت زكريا، أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري بالإسكندرية، وساندها صديقاتها في طريقها الى المقابر.
وقد شارك عدد من الممثلين في تشييع جثمان زكريا، ومنهم هنا الزاهد، أحمد فهمي، إلهام شاهين، بوسى شلبي، أحمد رزق، طارق عبد العزيز، أشرف زكي، ومحمود قابيل.
يُذكر أن زكريا توفي أمس بعد صراع طويل مع المرض، وقد تدهورت حالته الصحية في الأونة الأخيرة وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة زكريا العزاء مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين.
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