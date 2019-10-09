تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا بحضور فني وشعبي كبير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شيعت جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر، عن عمر يناهز ٥٨عاما، من مسجد العمري، بالإسكندرية.
وشارك في تشييع الجنازة الفنان أشرف زكي، والفنان محمد لطفي، والفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، وسط حشد هائل من الجمهور.
يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر،. بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٥٨ عاما.
وقال عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل، إن والده توفي بسبب “التدخين”، موضحا أن والده نقل إلى المستشفى منذ 4 أيام نتيجة التهاب رئوي حاد بسبب كثرة “شرب السجائر” ودخل على أثره العناية المركزة.
وأصيبت ابنته الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، بحالة صدمة وانهيار شديد بعد رحيل والدها بالمستشفى، وصارع عدد كبير من أصدقائها إلى المستشفى للوقوف إلى جانبها.
وأثارت خبر وفاة الفنان الراحل صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني، وصارع عدد كبير من النجوم لنعيها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.
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