أشرف زكي يرد على الشامتين في وفاة طلعت زكريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نهى الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفن الراحل طلعت زكريا، مؤكدا أنه كان زميل الدراسة.

أشرف زكي، قال خلال في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية dmc: ” طلعت زكريا سيتم دفنه في مقر رأسه بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقام عزائه يوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما رد على الشامتين في رحيل الفنان طلعت زكريا، لرفضه ثورة ٢٥ يناير، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل فى الناس دي .. الناس دي محسوبة على البني ادمين بس هما مش بني ادمين”.

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وأضاف: “أنهم لم يراعوا هيبة الموت ورهبته، وأن الرسول عليه السلام وقف عند مرور جنازة يهودي”.

يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء ٨أكتوبر،. بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٥٨ عاما.

وكشف نجل الفنان الراحل أن والده كان بصحة جيدة وأن سبب وفاته هو الإكثار من التدخين خلال الفترة الماضية الأمر الذي أصابه بالتهاب رئوي حاد تسبب في وفاته.