متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو من إحدى الثناويات في جمهورية مصر العربية، يظهر فيه الطلاب وهم يردّدون أغنية “يانا يا مفيش” للنجم المصري تامر حسني، بعد أن تم تبديل كلماتها، بكلام تحفيزي على الدراسة والنجاح.
وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر الستوري على حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب بتعليقه عليه: “معنديش في الثانوي هزار وتحية للبحيرة وكفر الدوار، عجبني كلام الأغنية الجديد عشان كله اصرار عالنجاح واعتزاز وفخر بالمكان اللي اتولدنا فيه واتربينا فيه وليه فضل علينا بالنجاح يا شبااااااب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يتم فيها تداول فيديوهات لأغاني تامر حسني في المدارس والكليات، وكان في وقت سابق قد انتشر فيديو لأغاني نجم الجيل في مدارس ببلدان الإغتراب يظهر فيها الطلاب وهو يتعلمون اللغة العربية على وقع الموسيقى الخاصة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر أغاني تامر حسني تتحوّل إلى نشيد لتحفيز الطلاب على النجاح- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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